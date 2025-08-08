Ketten-Karambolage auf der B51!Fünf Fahrzeuge an Auffahrunfall beteiligt

AYL – Am 8. August 2025 ereignete sich auf der B51 zwischen Ayl und Saarburg ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, darunter vier Pkws und ein Motorrad.

Unfallhergang und Verletzungen

Nach bisherigen Erkenntnissen bremste ein Pkw mit Anhänger auf Höhe einer Haltebucht ab. Ein nachfolgender Pkw konnte noch rechtzeitig zum Stehen kommen. Ein dahinter fahrender Motorradfahrer kollidierte mit diesem stehenden Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Auffahrunfallserie mit zwei weiteren Pkws. Die Insassen der Pkws verblieben unverletzt. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall diverse Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Versorgung des Verletzten musste die Unfallstelle teilweise gesperrt werden. Im Einsatz waren ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Polizeiinspektion Saarburg.