Vulkaneifel: Mehrfamilienhaus in Flammen – Bewohner können sich retten

KELBERG. Am 26.7.2025, gegen 9.16 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Daun ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kelberg gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass das 1. OG des Hauses von dem Brand betroffen war.

Alle Personen konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Das Feuer wurde schließlich durch Rettungskräfte der Feuerwehren Kelberg, Daun, Mannebach und Retterath gelöscht.

Das Anwesen ist aufgrund des Ereignisses zunächst nicht bewohnbar. Die ersten Schätzungen des Schadens belaufen sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache werden in der Folge von der Kriminalpolizei geführt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)