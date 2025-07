Echtes Schmuckstück: Altes Stellwerk in Erdorf – der tiefste Punkt Bitburgs

BITBURG. Mit 237 Meter über NN liegt der tiefste Punkt Bitburgs in Bitburg-Erdorf an der Kyll. Genau an dieser Stelle steht ein Stellwerk der alten Bahnstrecke von Erdorf nach Bitburg.

Die dort lebende Familie hat das Gebäude vorbildlich saniert und zu einem echten Schmuckstück gemacht. Es steht heute unter Denkmalschutz.

Ab dem Jahr 1910 wurde die Bahnstrecke von Erdorf nach Bitburg gebaut, die später dann über Irrel und Minden an die Sauer und von dort bis nach Igel bei Trier führte. Dort, wo die Gleise in Richtung Bitburg abzweigen, entstand damals auch ein zweites Stellwerk in Erdorf. Der höchste Punkt Bitburgs liegt übrigens mit ca. 415 Metern über NN fast exakt auf dem 50. Breitengrad auf der sogenannten Pützhöhe. Und der höchste Punkt der Bitburger Innenstadt befindet sich in Höhe der Liebfrauenkirche / Rathausplatz bei 350 Meter über NN. (Quelle: Stadt Bitburg)