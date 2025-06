Bundesliga-Aufsteiger Gladiators Trier verlängert mit Zirbes

TRIER – Bundesliga-Aufsteiger Vet-Concept Gladiators Trier hat den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag mit Basketball-Nationalspieler Maik Zirbes um eine weitere Spielzeit verlängert.

Auf dem Trierer Altstadtfest teilten die Gladiatoren zudem mit, dass auch Evans Rapieque dem Club erhalten bleibt. Außerdem verkündeten die Trierer mit der Verpflichtung des US-Amerikaners Urald King vom dänischen Meister Bakken Bears den ersten Zugang für die kommende Saison.

Der 75-malige deutsche Nationalspieler Zirbes wurde in Trier ausgebildet. Der Center war nach verschiedenen Stationen im In- und Ausland vor zwei Jahren an die Mosel zurückgekehrt und führte die Gladiators als Kapitän in die Bundesliga.

Trier setzt auf «Erfahrung, Leadership und Physis» von Zirbes

«Maik hat die letzten zwei Jahre großen Beitrag daran gehabt, den Gladiators ein neues Gesicht zu geben», sagte Triers Chefcoach Jacques Schneider und fügte hinzu: «Nächstes Jahr auf seine Erfahrung, Leadership und Physis zurückgreifen zu können, wird unserem jungen Team helfen.»

Flügelspieler Rapieque war vor zwei Jahren vom Mitteldeutschen BC nach Trier gekommen. In der abgelaufenen Saison stand er in allen 44 Pflichtspielen auf dem Parkett. «Ich bin fest davon überzeugt, dass er – wenn er sportlich weiter bei uns wächst – auch in der nächsten Saison in eine gute Rolle hineinwachsen wird», so Schneider.

Nach sieben Abgängen ist King der erste Zugang

Urald King ist der erste Zugang der Trierer, nachdem der Club in den Tagen und Wochen zuvor sieben Abgänge vermeldet hatte. Der 34-Jährige wurde zuletzt in Dänemark in den Finals zum wertvollsten Spieler gewählt. «Defensiv wird er uns durch seine Athletik, Flexibilität und sein Rebounding auf ein neues Level bringen. Offensiv kann er flexibel eingesetzt werden, wird mit seinem Wurf das Feld weit machen und geht auch ohne Angst dahin, wo es weh tut», sagte Schneider über King.