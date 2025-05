ProA-Playoffs: Trier steigt auf – Jena holt Führung gegen Gießen

TRIER. Die Trierer Basketballer sind zurück in der Basketball Bundesliga (BBL)! Mit einem 87:69-Sieg gegen Phoenix Hagen am Dienstagabend (20. Mai 2025) machten die Gladiators das 3:0 in der Halbfinalserie perfekt – und sicherten sich damit den sportlichen Aufstieg in die 1. Liga.

BBL-Aufstieg perfekt

Durch den dritten Sieg in Folge ist Trier nach den Playoffs automatisch zum sportlichen Aufsteiger der ProA gekürt.

Jena siegt deutlich – Serie gegen Gießen steht 2:1

Im zweiten Halbfinale schlug Science City Jena die JobStairs GIESSEN 46ers mit einem klaren 99:66-Erfolg. Jena führt damit in der „Best of Five“-Serie mit 2:1 und hat am Donnerstag die Chance auf den Finaleinzug.

ProA-Playoffs – Stand der Halbfinalserien:

Gladiators Trier 🆚 Phoenix Hagen : 3:0 – Trier ist aufgestiegen!

Science City Jena 🆚 Gießen 46ers: 2:1

📅 Nächstes Spiel:

Jena empfängt Gießen am 22. Mai 2025 zum vierten Spiel der Serie.