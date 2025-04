Trier: Sperrung in der Friedrich-Wilhelm-Straße und An der Meerkatz

TRIER. In der kommenden Woche, ab Dienstag, den 22. April, kommt es zu Sperrungen in zwei Trierer Straßen.

So wird die Durchfahrt in der Friedrich-Wilhelm-Straße ab Dienstag, 22. April, wegen Abbrucharbeiten auf einem Privatgrundstück gesperrt. Die Baustelle befindet sich zwischen den Einmündungen Nikolausstraße und Saarbrücker Straße und bleibt voraussichtlich bis Samstag, 3. Mai, bestehen. Die Umfahrung verläuft über Saarbrücker Straße, Krausstraße, Barbaraufer, Südallee und Saarstraße.

In der Straße An der Meerkatz wird, ebenfalls ab Dienstag, 22. April, die Reparatur der Polleranlage fortgesetzt. Die Straße ist deshalb zunächst bis Freitag, 2. Mai, gesperrt. Die Umfahrung der Baustelle wird beschildert und verläuft über die Konstantinstraße und Am Breitenstein. Für Fußgänger bestehen keine Einschränkungen. Aufgrund der Heilig-Rock-Tage auf dem Domfreihof werden die Arbeiten Anfang Mai unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen. (Quelle: Stadt Trier)