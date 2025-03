++ Bitburg: Nach Messerangriff auf Prostituierte – 58-Jähriger festgenommen ++

BITBURG/TRIER. Wie das Polizeipräsidium Trier am Samstagnachmittag mitteilt, konnte gestern Abend nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier und Wittlich ein 58-jähriger Mann aus dem Eifelkreis Bitburg identifiziert und wegen des versuchtes Tötungsdelikt an einer Prostituierten vorläufig festgenommen werden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ließ sich der Beschuldigte im Rahmen seiner anschließenden Vernehmung umfangreich zur Sache ein. Er wurde heute der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Trier vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat.

Die 32 Jahre alte Prostituierte war von einem Freier am Donnerstag auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 51 in der Eifel angegriffen worden. Laut Polizei gelang es der Frau, sich leicht verletzt aus der Situation zu befreien und die Polizei zu verständigen. Auffällig gewesen sei, dass der Angreifer eine Unterschenkel-Prothese getragen und gehinkt habe.

Nach der Tat floh der Angreifer mit einem schwarzen Klein-SUV, mit BIT-Kennzeichen (Bitburg-Prüm).

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die zahlreich eingegangenen Hinweise, die zur schnellen Ermittlung des Beschuldigten beigetragen haben.