Europäische Kunstakademie Trier: Simone Leyk wird stellvertretende Leitung

TRIER. Die Europäische Kunstakademie (EKA) Trier bekommt eine neue stellvertretende Akademieleitung. Seit März 2025 unterstützt die Triererin Simone Leyk die Programmentwicklung sowie den Bildungs- und Kursbereich der renommierten Institution. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in Kunst, Design und Wissenschaft bringt Leyk ein vielseitiges Profil mit, das der Kunstakademie neue Impulse verleihen soll.

Von Modedesign bis Kunstgeschichte – Ein vielseitiger Werdegang

Die 49-jährige Leyk absolvierte zunächst ein Modedesign-Studium an der Hochschule Trier und anschließend ein kunsthistorisches Studium an der Universität Trier. Schon während ihres Studiums sammelte sie praktische Erfahrung in der Kostümabteilung des Theaters Trier und wirkte als Bühnenbildnerin für regionale Theaterproduktionen.

Nach beruflichen Stationen als Designerin in Heidelberg kehrte sie nach Trier zurück und arbeitete am Graduiertenzentrum der Universität Trier, wo sie Bildungs- und Qualifizierungsangebote für Promovierende organisierte.

Forschungsschwerpunkt Kunst & Identität

Leyk widmet sich derzeit der Fertigstellung ihrer Dissertation, die sich mit Künstler:innenfesten im 19. Jahrhundert befasst. Zu ihren wissenschaftlichen Schwerpunkten gehören:

Die Darstellung von Kleidung in Kunstwerken

Identitätsbildung von Künstler:innen

Künstler:innensozialgeschichte

Zusätzlich ist sie als freie Kuratorin und Ausstellungsmacherin tätig. So betreut sie unter anderem den Bereich römische Kleidung im Römermuseum Pachten und wirkt an der Konzeption von Ausstellungsprojekten mit.

Neue Impulse für die Europäische Kunstakademie Trier

Als stellvertretende Akademieleitung übernimmt Leyk eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung des Kursprogramms an der EKA. Darüber hinaus wird sie sich um die Vernetzung mit Kultur- und Bildungseinrichtungen in Trier und der Großregion kümmern.

Mit ihrer breiten Expertise aus Kunst, Wissenschaft und Design verspricht ihre Ernennung spannende neue Akzente für die Kunstakademie und die Kulturlandschaft in Trier.