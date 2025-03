RLP: Eskalation in Asylunterkunft – Messer, Gewalt und ein Warnschuss!

MUTTERSTADT. In einer Asylunterkunft in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) kam es in der Nacht zu einem brutalen Zwischenfall, bei dem ein Streit zwischen Bewohnern eskalierte. Ein Messer wurde gezückt, Polizisten wurden mit Gegenständen beworfen – erst ein Warnschuss stoppte die Situation!

Messer-Angriff und Gewalt unter Bewohnern

Alles begann mit einem heftigen Streit zwischen einem 23- und einem 25-jährigen Bewohner und weiteren Personen in der Unterkunft. Nach ersten Ermittlungen soll dabei ein Bewohner mit einem Messer bedroht worden sein. Was genau der Auslöser für die Auseinandersetzung war, ist noch unklar. Doch als die Polizei eintraf, nahm die Situation eine völlig neue Dimension an.

Angriff auf Polizisten – Gegenstände fliegen

Anstatt sich zu beruhigen, griffen die beiden Männer die herbeigerufenen Polizisten an. Sie warfen mit Gegenständen auf die Beamten und liefen auf sie zu. Selbst die Androhung eines Tasereinsatzes konnte sie nicht stoppen. Die Lage war so bedrohlich, dass sich die Beamten gezwungen sahen, einen Warnschuss in die Luft abzugeben – erst dann gaben die Männer auf.

Fünf Verletzte, zwei Festnahmen

Neben den beiden Hauptverdächtigen wurden drei weitere Bewohner leicht verletzt. Der 23- und der 25-Jährige wurden vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizei standen sie unter Drogeneinfluss.

Jetzt müssen sich die beiden Männer wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.