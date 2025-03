Trier: Große Pläne bei der Europäischen Kunstakademie

TRIER. Spannende Projekte und weitreichende Veränderungen stehen bevor: Die Europäische Kunstakademie (EKA) Trier, geht unter der erneuten Leitung von Simon Santschi, mit einem ambitionierten Programm in die nächsten Jahre.

Vielversprechender Ausblick auf die kommenden Jahre

Santschi gab im letzten Dezernatsausschuss III einen Rückblick auf die bisherigen Erfolge und bot einen vielversprechenden Ausblick auf die kommenden Jahre. Bereits im Mai 2025 wird der „Europäische Monat der Fotografie“ neue Impulse setzten, gefolgt von einer groß angelegten internationalen Kunstausstellung im Jahr 2026. Diese Projekte sollen nicht nur regionale und internationale Künstlerinnen und Künstler zusammenbringen, sondern auch Triers Bedeutung als Kulturstadt weiter stärken. Mit neuen Kooperationen und Austauschprogrammen werden innovative Plattformen für kreativen Dialog und kulturelle Vernetzung geschaffen.

Kuratorprogramm wird ausgebaut

Parallel dazu wird das etablierte Kurator- und Kuratorinnenprogamm weiterentwickelt und ausgebaut. Junge Talente erhalten noch mehr Möglichkeiten, ihre künstlerischen Fähigkeiten durch Residenzprogramme und enge Zusammenarbeit mit renommierten Kulturinstitutionen zu vertiefen. Durch gezielte Fördermaßnahmen sollen insbesondere Projekte mit gesellschaftlicher und zeitgenössischer Relevanz gestärkt werden, um neue Impulse in der Kunstvermittlung zu setzten.

Kooperationen mit Uni und Hochschule sollen verstärkt werden

Künftig möchte die EKA außerdem noch stärker in Kooperation mit der Hochschule Trier und Universität Trier zusammenarbeiten. Für die Professionalisierung und Weiterentwicklung sowie für die Ausgestaltung der Kooperation mit der Hochschule und Universität ist der Ausbau der wissenschaftlichen Organisation der EKA erforderlich. Dazu gehört beispielsweise die Digitalisierung der Fachbibliothek, die Qualifizierung des Studienangebots oder die Erweiterung des Publikationsprogramms.

Sanierungs- und Baumaßnahmen

Neben diesen inhaltlichen Schwerpunkten stehen weiterhin verschiedene Sanierungs- und Baumaßnahmen an. Die Kunsthalle wird bis 2026 modernisiert, um optimale Bedingungen für Ausstellungen und Veranstaltungen zu schaffen. Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Zugänge und eine Modernisierung der technischen Ausstattung ermöglichen es, digitale und interaktive Kunstformate verstärkt einzubinden und die Akademie als zukunftsorientierte Plattform für künstlerische Praxis zu positionieren. Der Dezernatsausschuss III (Kultur, Tourismus und Weiterbildung) hat beschlossen, die Europäische Kunstakademie auch im Jahr 2025 mit einem Zuschuss für Verwaltungs- und Betriebskosten in Höhe von 79.200 Euro zu unterstützen. Da der Haushalt der Stadt erst im Sommer 2025 in Kraft tritt, ist zur Überbrückung ein monatlicher Zuschuss von 5000 Euro erforderlich, um den laufenden Betrieb abzusichern. Diese finanzielle Unterstützung ist entscheidend, um den Lehr- und Ausstellungsbetrieb der Akademie aufrechtzuerhalten. Da die Einnahmen aus Kursgebühren allein nicht ausreichen, stellt die Stadt Trier eine stabile wirtschaftliche Basis sicher.

Bedeutende Meilensteine in den letzten Jahren

In den vergangenen fünf Jahren konnte die Europäische Kunstakademie bedeutende Meilensteine erreichen. Dazu zählen die erfolgreiche Etablierung des internationalen Kurator- und Kuratorinnenprogamms, der Ausbau von Partnerschaften mit renommierten Kulturinstitutionen sowie die Durchführung vielbeachteter Ausstellungen, die sowohl national als auch international große Resonanz fanden. Zudem wurden infrastrukturelle Maßnahmen umgesetzt, darunter erste Modernisierungen der Kunsthalle und die Verbesserung der barrierefreien Zugänglichkeit.

Mit diesen Errungenschaften im Rücken und einem klaren Blick in die Zukunft setzt die Europäische Kunstakademie weiterhin Maßstäbe für künstlerische Innovation und kulturelle Vernetzung. Die kommenden Jahre versprechen eine Vielzahl neuer Projekte, die nicht nur die Kunstakademie selbst, sondern die gesamte Kulturlandschaft der Region nachhaltig prägen werden.

Jahresprogramm 2025