RLP: Grüne wollen mit Umweltministerin Eder in Wahlkampf ziehen

MAINZ. Umwelt- und Klimaschutzministerin Katrin Eder soll die Spitzenkandidatin der Grünen für die rheinland-pfälzische Landtagswahl im nächsten Jahr werden.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Die Medien berufen sich bei ihren Angaben auf Parteikreise, auch der Nachrichtenagentur dpa lagen entsprechende Informationen dazu vor. Der Landesverband will die designierte Spitzenkandidatin für die anstehende Landtagswahl am Donnerstag in Mainz vorstellen.

Eder ist seit Ende 2021 in der rheinland-pfälzischen Ampelregierung Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Für den Posten der Grünen-Spitzenkandidatin waren auch Integrationsministerin Katharina Binz und die Fraktionsvorsitzende im Mainzer Landtag, Pia Schellhammer, gehandelt worden. Die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz soll im Frühjahr 2026 stattfinden.