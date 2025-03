++ Wetter in der Region: Frühlingshaft heiter bis sonnig ++

Steigende Temperaturen und Sonne: Der Frühling kehrt in Rheinland-Pfalz und im Saarland zurück. Wann wird es besonders warm?

OFFENBACH/MAINZ/SAARBRÜCKEN. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfen sich in den nächsten Tagen auf sonniges Frühlingswetter freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Dienstag sonnig bei Temperaturen zwischen neun und 13 Grad.

In der Nacht bleibt es ebenfalls klar, die Temperaturen sinken auf frostige minus fünf bis ein Grad. Sonnig wird es laut DWD ebenfalls am Mittwoch bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad.

Der Temperaturtrend hält auch am Donnerstag an – dann soll es 16 bis 19 Grad warm werden. Allerdings wird es nach Angaben der Meteorologen teilweise auch wolkig, im Norden kann es auch zu Regenschauern kommen.

Am Freitag können die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dann aber gebührend das Wochenende einläuten. Bei 18 bis 23 Grad soll es dann frühlingshaft heiter bis sonnig werden. (Quelle: dpa)