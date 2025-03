MAINZ. Der DGB fordert von den Arbeitgebern mehr Engagement für die Ausbildung. In Rheinland-Pfalz ständen so viele junge Menschen wie noch nie ohne Berufsabschluss da, berichtete die DGB-Bezirksvorsitzende Susanne Wingertszahn anlässlich der Präsentation des Ausbildungsreports in Mainz. In Zeiten der Fachkräfteengpässe sei das ein unhaltbarer Zustand.

Die Unternehmen klagten oft darüber, dass sie keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber fänden. «Aber zur Wahrheit gehört, dass die Arbeitgeber mehr in Ausbildung investieren müssen und auch die Politik ihren Teil beitragen muss, um die Ausbildung attraktiver zu gestalten.»

Hintergründe zu der Entwicklung will der Deutsche Gewerkschaftsbund am heutigen Dienstag (10 Uhr) in Mainz präsentieren. Die DGB-Chefin und Bezirksjugendsekretärin Caja Stübenrath werden dazu den Ausbildungsreport für Rheinland-Pfalz vorstellen. Hunderte Auszubildende wurden dazu befragt. (Quelle. dpa)