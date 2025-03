Saarland: Holzstapel-Brand greift auf zwei Wohnhäuser über

SAARBRÜCKEN-GERSWEILER. Am 17.3.2025 kam es gegen 20.23 Uhr in der Straße „Am Ottenhausener Berg“ in Saarbrücken-Gersweiler zu einem Brandgeschehen, bei welchen zwei freistehende Einfamilienhäuser betroffen waren. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein zwischen den beiden Anwesen aufgesetzter Holzstapel in Brand.

Dabei griff das Feuer vor Eintreffen der Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Saarbrücken sowie der Freiwilligen Feuerwehr Gersweiler auf die Fassade sowie Teile des Dachstuhls eines der Häuser über. Beim zweiten Haus kam es lediglich, aufgrund der starken Hitzeentwicklung, zu Beschädigungen der Fenster. Ein Vollbrand konnte aufgrund der Brandbekämpfung verhindert werden. Beide Wohnanwesen sind weiter bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird zum aktuellen Zeitpunkt auf ca. 50.000,- bis 75.000,- Euro geschätzt.

Zu einem Personenschaden kam es nicht. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße „Am Ottenhausener Berg“ ca. drei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Brandortaufnahme erfolgte durch Kräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach sowie den Kriminaldauerdienst, die Brandursachenermittlung erfolgt im Laufe des 18.3.2025 durch das Fachdezernat für Branddelikte. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)