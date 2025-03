BINGEN AM RHEIN. Am 11.3.2025, gegen 1.50 Uhr, ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen auf der Bundesautobahn 61 zwischen den Anschlussstellen Dorsheim und Bingen-Mitte ein schwerer Verkehrsunfall. Dort befand sich auf dem Seitenstreifen ein Gliederzug, welcher auf der linken Seite einen Reifenplatzer hatte.

Während der Reifen getauscht wurde, wurde die Gefahrenstelle durch einen Streifenwagen der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim abgesichert. Hierfür wurde auch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Während dieser Absicherung fuhr ein Sattelzug auf den unbesetzten Streifenwagen auf. Der Sattelzug kollidierte in der Folge ebenfalls mit dem Gliederzug. Aufgrund des Verkehrsunfalls ist die BAB 61 in Richtung Ludwigshafen an der Unfallstelle vollgesperrt. Momentan findet die Verkehrsunfallaufnahme statt. Es wird zeitnah nachberichtet. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)