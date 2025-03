MAINZ/KIRCHHEIMBOLANDEN. Geschlossene Kitas und andere soziale Einrichtungen, kein oder kaum öffentlicher Nahverkehr sowie volle Mülltonnen in manchen Gegenden: An gleich mehreren Stellen wird sich der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen heute in Rheinland-Pfalz bemerkbar machen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat im ganzen Land Kita-Beschäftigte und Beschäftigte im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst zum Warnstreik aufgerufen. Von 11.15 Uhr an startet ein Demonstrationszug in Kirchheimbolanden. Erwartet werden dort laut GEW bis zu 1.500 Teilnehmer.

Kundgebungen in mehreren Städten

Verdi wiederum organisiert einen Demozug durch die Landeshauptstadt Mainz, der um 11 Uhr das Rheinufer erreichen soll. Dort wird der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke sprechen. Weitere Kundgebungen sind in Andernach, Koblenz, Ludwigshafen und Trier geplant.

In Mainz und Bad Kreuznach sowie den Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach wird der Warnstreik auch den ÖPNV treffen, dort werden viele Busse beziehungsweise Straßenbahnen zumindest bis Mittwochfrüh in den Depots bleiben. In Mainz werden einige Buslinien sogar bis Freitagfrüh nicht bedient, weil die Wiesbadener Eswe Verkehr noch länger bestreikt wird. Im Mainzer Stadtgebiet und im Kreis Mainz-Bingen wird heute auch kein Müll abgeholt. (Quelle: dpa)