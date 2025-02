AACH/ SALMTAL. Die 15-jährige Michelle N. aus Aach, die seit dem 28. Januar 2025 vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei Trier mitteilte, wurde das Mädchen am späten Freitagabend, dem 21. Februar, bei einem Freund in Salmtal wohlbehalten angetroffen. Die Polizei beendete damit die öffentliche Fahndung, die am 19. Februar eingeleitet wurde.

Chronologie des Verschwindens

Michelle wurde zuletzt am Dienstag, dem 28. Januar 2025, gesehen, als sie gegen 17:30 Uhr in einen Bus nach Trier stieg. Die Ermittler hatten bereits vermutet, dass sie sich in Piesport, Salmtal oder Konz aufhalten könnte. Ihr Verschwinden hatte eine intensive Suchaktion ausgelöst, bei der auch die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wurde.

Aufenthaltsort geklärt: Sicher bei einem Freund in Salmtal

Nach mehreren Tagen der Ungewissheit konnte die Polizei Michelle in Salmtal ausfindig machen. Sie wurde wohlbehalten angetroffen, was die Einsatzkräfte und ihre Familie erleichtert. Die genauen Umstände ihres Verschwindens wurden nicht näher erläutert. Die Polizei Trier bedankt sich jedoch für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung des Falls beigetragen haben.

Dank an die Bevölkerung für Mithilfe

Die öffentliche Fahndung hatte für große Aufmerksamkeit gesorgt. Die Polizei Trier hebt hervor, dass zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bei der Suche eine wertvolle Hilfe waren.