Doppelspieltag-Erfolg: Gladiators Trier siegen gegen Karlsruhe und Hagen

Die Gladiators Trier feiern einen perfekten Doppelspieltag und sichern sich zwei wichtige Siege. Gegen den amtierenden ProA-Meister Karlsruhe Lions erkämpften sie sich einen 87:82-Heimsieg, bevor sie am Sonntag Phoenix Hagen mit 107:101 bezwangen. Damit bleibt Trier vorerst auf Platz zwei der Tabelle und sichert sich den direkten Vergleich gegen Hagen.

Gladiatoren mit starkem Comeback gegen Karlsruhe

Gegen die Karlsruhe Lions tat sich Trier zunächst schwer. Nach einem 39:49-Halbzeitrückstand drehte das Team in der zweiten Hälfte auf. Besonders Behnam Yakhchali überzeugte mit vier Dreiern und brachte sein Team zurück ins Spiel. In der Crunchtime sicherte ein starker Block von Marten Linßen sowie ein Dunk von Clay Guillozet den verdienten Sieg.

Offensivspektakel in Hagen – Trier bleibt cool

Im Auswärtsspiel gegen Phoenix Hagen starteten die Gladiatoren furios und führten zur Halbzeit mit 64:45. Doch die Hagener kämpften sich stark zurück und brachten Trier in den letzten Minuten ins Wanken. Behnam Yakhchali und Marcus Graves behielten in der Schlussphase die Nerven und entschieden die Partie mit einem Dreier und sicheren Freiwürfen.

Topscorer & Ausblick

Marcus Graves war in beiden Spielen der beste Werfer (17 Punkte vs. Karlsruhe, 23 vs. Hagen). Die Gladiators treffen im nächsten Heimspiel am Sonntag auf Kirchheim.