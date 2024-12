Bargeld, Schmuck, Uhren weg: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurden der Police Grand-Ducale mehrere Wohnungseinbrüche gemeldet, dies in Limpertsberg, Remich, Altrier, Gonderange, Olingen, Garnich, Ehlerange, Esch/Alzette, Rodange, Tuntange, Bertrange und Strassen. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnungen und entwendeten Bargeld, Schmuck, Uhren und sonstige Wertgegenstände.

Den Ermittlungen zufolge haben die meisten Einbrüche im Laufe des Samstagnachmittags stattgefunden, dies zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr und in Abwesenheit der Bewohner. Da einige Einbrüche sich in angrenzenden Ortschaften zugetragen haben, bittet die Polizei die Anwohner, welchen im Laufe des Mittags verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, nützliche Hinweise oder sonstige verdächtige Feststellungen bitte an den Service de Police Judiciaire unter der Telefonnummer (+352) 244601140 (Bürozeiten) oder per E-Mail an [email protected] weiterzuleiten.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei weiterhin darum, verdächtige Personen umgehend beim Polizeinotruf 113 zu melden und folgende Ratschläge zur Einbruchsprävention zu beachten: https://police.public.lu/fr/prevention/cambriolages.html. (Quelle: Police Grand-Ducale)