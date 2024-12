Trier: Zwei Täterinnen brechen in Wohnung ein

TRIER. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, verschafften sich am 3. Dezember, gegen 13.50 Uhr, zwei bislang unbekannte Täterinnen Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pluwiger Straße in Trier.

Die Täterinnen wurden hierbei von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, entwendet wurde jedoch nichts.

Die erste Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

– weibliche Person

– osteuropäisches Aussehen

– circa 30

– Wollmütze

– Weißes Oberteil

– Schwarze ärmellose Jacke

– Handschuhe

Die zweite Tatverdächtige war wie folgt auf dem Video zu sehen:

– weibliche Person

– osteuropäisches Aussehen

– circa 30

– Wollmütze

– Winterjacke

– weißer Schal

– Handtasche

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390