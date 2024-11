Trier: Stadt meldet „Blitzersäule beschädigt – Kamera intakt“

TRIER. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch, 27. November, eine Blitzer-Säule in der Zurmaienerstraße mutwillig beschädigt (lokalo.de berichtete).

Wie die Stadt Trier am Mittwochnachmittag mitteilte, wurde die in der Messsäule eingebaute Kamera dabei aber nicht beschädigt. Sie konnte bereits am Mittwoch wieder in einer anderen Blitzersäule eingebaut werden.

Die Stadt weist darauf hin, dass es vollkommen sinnlos ist, die Messsäule oder die enthaltene Kamera zu zerstören, denn die darin gefertigten Aufnahmen und Messungen werden unmittelbar per Datenfernübertragung gesichert. Wer zu schnell war oder über die rote Ampel gefahren ist, muss also in jedem Fall mit einer Bestrafung rechnen.

Die Beschädigung hat sich zwischen 2.50 Uhr und 3.30 Uhr abgespielt. Laut ersten Ermittlungen der Polizei schlugen der oder die Täter mit einer Kabeltrommel die Gläser der Säule ein.

Der Ampelblitzer an der Einmündung Castelforte steht dort seit August. Er dient sowohl zur Messung von Rotlichtverstößen an der Ampelanlage wie auch zur Messung von Geschwindigkeitsübertretungen. Der Standort wurde ausgewählt, weil es bei den bisher dort mit mobilen Blitzern erfolgten Messungen eine sehr hohe Beanstandungsquote gab, teils deutlich über fünf Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer sind an dieser Stelle zu schnell unterwegs. Im ersten Halbjahr 2024 wurden im Bereich Ratio sechs mobile Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Beanstandungsquote lag zwischen 1,7 und 10 Prozent aller Fahrzeuge.

In dem Abschnitt sind rund 1000 Fahrzeuge pro Stunde unterwegs. Die Kreuzung erscheint seit Jahren in der Liste städtischer Unfallhäufungsstellen. Unter anderem Fußgänger, die von Trier-Nord zum Einkaufszentrum die Straße queren, sind daher auch besonders gefährdet.

Die Stadt Trier hat an acht Standorten im Stadtgebiet Ampelblitzer installiert, in denen drei Kameras im Wechsel eingesetzt werden. Außerdem gibt es zwei mobile Geschwindigkeitsmessanlagen, die im Wechsel im Trierer Stadtgebiet blitzen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat vom Mittwoch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter 0651/9779 5210 in Verbindung zu setzen.