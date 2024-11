Luxemburg: Frau überschlägt sich mit Pkw – Festnahme wegen mehrfacher Trunkenheitsfahrt

BERCHEM/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am späten Sonntagmachmittag, 24.11.2024, ein Verkehrsunfall in der Rue de Bettembourg in Berchem gemeldet.

Ersten Informationen nach war die Fahrerin in Richtung Livange unterwegs, als sie von der Straße abkam und in den Straßengraben geriet. Dort erwischte sie die Betonabdeckung eines Kanals, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug.

Der Alkoholtest bei der Fahrerin verlief positiv. Die Frau wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Untersuchungen ergaben, dass sie bereits mehrmalig wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen war.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Festnahme der Tatverdächtigen an.