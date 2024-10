Trier: Zahlreiche Martinszüge in den Stadtteilen – Das sind die Termine

TRIER. Demnächst stehen in den Trierer Stadtteilen wieder die Martinszüge an, bei denen viele Kinder in der Dunkelheit unterwegs sind. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten daher mit besonderer Vorsicht unterwegs sein.

Die Start- und Endpunkte der Martinszüge im Überblick.

Freitag, 8. November:

Heiligkreuz: Beginn 17 Uhr. Start am Kirchplatz in Alt-Heiligkreuz, Ende an der Kirche St. Maternus in Neu-Heiligkreuz.

Neu-Kürenz: Beginn 17.45 Uhr. Start an der Kita St. Augustinus, Ende am Parkplatz Restaurant Vier Jahreszeiten.

Gartenfeld: Beginn 18 Uhr. Start in der Agritiusstraße, Ende am Platz an der St. Agritiuskirche.

Olewig: Beginn 18 Uhr. Start an der Kirche St. Anna, Ende am Brettenbach.

Irsch: Beginn 18 Uhr. Start in der Georgstraße, Ende am Sportplatz.

Ruwer: Beginn 18.30 Uhr. Start auf dem Schulhof der Grundschule, Ende auf dem Festplatz Hüsterwiese.

Samstag, 9. November:

Kernscheid: Beginn 17.30 Uhr. Start bei der Mehrzweckhalle Auf der Redoute, Ende am Sportplatz Brubacher Weg.

Pfalzel: Beginn 18 Uhr. Start auf dem Kirchplatz, Ende am Sportplatz/An der Bastion.

Biewer: Beginn 18 Uhr. Start im Achterweg an der Schreinerei Petri, Ende auf dem Sportplatz.

Tarforst: Beginn 18 Uhr. Start und Ende an der Pfarrkirche St. Andreas.

Filsch: Beginn 18.30 Uhr. Start an der Kapelle St. Luzia, Ende an der Kita Im Freschfeld.

Sonntag, 10. November:

Trier-Süd: Beginn: 17.30 Uhr. Start und Ende am Platz vor der Abtei St. Matthias.

Ehrang: Beginn 17.30 Uhr. Start in der Fröhlicherstraße, Ende am Markplatz.

Alt-Kürenz: Beginn 18 Uhr. Start in der Domänenstraße, Ende im Schlosspark.

Euren: Beginn 18 Uhr. Start an der Pfarrkirche St. Helena, Ende in der Straße Vor Plein.

Zewen: Beginn 18 Uhr. Start beim Pfarrheim in der Lindscheidstraße, Ende in der Fröbelstraße.

Montag, 11. November:

Mariahof: Beginn: 17.45 Uhr. Start am Kirchplatz St. Michael, Ende auf dem Wanderparkplatz.

Trier-Nord: Beginn: 18 Uhr. Start auf dem Platz an der Karl-Berg-Musikschule, Ende an der Kirche St. Martin.

Dienstag, 12. November:

Feyen: Beginn: 18 Uhr. Start bei der Kirche St. Valerius, Ende auf dem Sportplatzgelände Clara-Viebig-Straße.

Samstag, 16. November:

Ehrang, Auf der Bausch: Beginn: 18.30 Uhr. Start und Ende am Wanderparkplatz auf der Bausch.

Hinweis: Es gibt einige weitere Martinszüge in Stadtteilen. Sie tauchen in der Liste nicht auf, weil deren Veranstalter keine Veröffentlichung für die Presse/Öffentlichkeit über die städtischen Kanäle wünschen.

Stand: 30. Oktober 2024, Angaben ohne Gewähr. (Quelle: Stadt Trier)