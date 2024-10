TRIER: Ab sofort: Tempo-20-Zone in der Brücken- und Karl-Marx-Straße

TRIER. Die Brückenstraße und ein Teil der Karl-Marx-Straße sind ab sofort als „verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“ ausgewiesen.

Das teilte die Stadt Trier am Mittwochnachmittag mit.

20 km/h zwischen Stresemannstraße und Feldstraße

Das bedeutet: In dem gut 300 Meter langen Abschnitt zwischen der Stresemannstraße und der Feldstraße wird die Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h herabgesetzt. Bisher galt in dem Straßenzug Tempo 30. Die Beschilderung „Tempo-20-Zone“ wurde am Dienstag installiert.

Baudezernent Dr. Thilo Becker erläutert: „Dieser Schritt bedeutet mehr Verkehrssicherheit, Lärmschutz und Aufenthaltsqualität für das gesamte Quartier mit seinen zahlreichen Geschäften und dem Karl-Marx-Haus als touristischem Anziehungspunkt. Radfahrende sollen sich auf der Fahrbahn ebenso sicher fühlen wie Fußgängerinnen und Fußgänger, wenn sie die Straße überqueren wollen.“

Mit der Anordnung des verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs nach Paragraph 45 der Straßenverkehrsordnung nimmt die Stadt eine Anregung aus dem Ortsbeirat Mitte-Gartenfeld auf. Dort war im April ein entsprechender Prüfauftrag beschlossen worden. Die Brücken- und die Karl-Marx-Straße erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen für einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich: Es handelt sich nicht um eine Bundes-, Land-, Kreis- oder Vorfahrtsstraße, der Verkehr wird nicht mit Ampeln geregelt und es gibt keinen benutzungspflichtigen Radweg. Somit fiel die Prüfung durch die Straßenverkehrsbehörde positiv aus und der Antrag aus dem Ortsbeirat kann jetzt umgesetzt werden.