Grausame Serie: Luftgewehr-Attacken auf Katzen – zwei Tiere tot, mehrere schwer verletzt

BERSCHWEILER. In der kleinen Gemeinde Berschweiler bei Baumholder sorgt eine grausame Serie von Luftgewehr-Angriffen auf Katzen für Entsetzen. In den vergangenen Wochen wurden mehrere Tiere in der Hauptstraße beschossen, zwei von ihnen erlagen bereits ihren schweren Verletzungen. Andere Katzen kämpfen mit schwerwiegenden Folgen wie Erblindung oder bleibenden Organschäden.

Besonders erschütternd: Die Operationen zur Entfernung der Luftgewehrmunition in einer Tierklinik sind für die betroffenen Tierhalter extrem kostenintensiv.

Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht dringend nach Hinweisen auf den oder die Täter. Wer in den letzten Wochen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden.

Die Bewohner von Berschweiler sind alarmiert und hoffen auf eine schnelle Aufklärung der grausamen Angriffe.