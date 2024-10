Sicherer Schulweg: Problemfeld „Elterntaxis“ – Polizei kontrollierte an Grundschule in Birkenfeld

BIRKENFELD. Am 10. Oktober 2024 führte die Polizeiinspektion Birkenfeld erneut eine Schulwegüberwachung durch, bei der besonders die sogenannten „Elterntaxis“ in den Fokus gerückt wurden.

Die Polizei möchte insbesondere in der dunklen Jahreszeit darauf aufmerksam machen, dass Eltern ihre Kinder nicht am Jahnplatz absetzen sollen. Da sich hier der Busverkehr abspielt, führt das häufig zu chaotischen Situationen, die nicht nur den Verkehrsfluss stören, sondern auch eine Gefahr für Schulkinder darstellen.

Die Polizei weist darauf hin, dass der Großparkplatz hinter der Jahnturnhalle die ideale Stelle ist, um Kinder sicher zur Schule zu bringen. Dort können sie stressfrei aussteigen, ohne den Berufsverkehr zu behindern. Auch die Grundschule Birkenfeld schließt sich diesem Appell an die Eltern an und bittet um Verständnis, um für einen geregelten Ablauf in den Morgenstunden zu sorgen.

Die Polizei bedankt sich im Voraus bei allen Verkehrsteilnehmern, die sich an diese Regelungen halten und dadurch für mehr Sicherheit auf den Schulwegen sorgen.