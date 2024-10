Fahrerflucht in Luxemburg: Fahrradfahrer angefahren und einfach abgehauen

HEISDORF. Am Sonntag, den 22.9.2024, kam es gegen 15.40 Uhr in Heisdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad. Der Fahrradfahrer befuhr die route de Luxembourg Richtung Bofferdange und zeigte an, dass er nach links in die rue Jean Koenig einbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein Motorradfahrer von hinten und traf den ausgestreckten Arm des Radfahrers, wodurch dieser die Kontrolle verlor und stürzte.

Der Motorradfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisen zum flüchtigen Motorrad. Es handelte sich um ein schwarzes Motorrad, der Biker trug auch schwarze Motorradkleidung und einen schwarzen Helm. Augenzeugen sowie auch der Motorradfahrer werden gebeten sich beim Commissariat Mersch (public.lu) unter der Telefonnummer (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail an [email protected] zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)