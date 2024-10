Hochriskantes Fahrmanöver im Eifelkreis – Kleinbus mit Kindern gefährdet

DALEIDEN. Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen kurz vor 7.00 Uhr zu einem gefährlichen Verkehrsvorgang auf der B410 kurz hinter Daleiden in Fahrtrichtung Dasburg in Höhe der dortigen Bushaltestellen.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug (heller Kleinwagen, vermutlich mit luxemburgischen Kennzeichen) fuhr an einem an der Bushaltestelle haltendem Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht über die durchgezogene Linie auf der Gegenfahrbahn vorbei ohne den Gegenverkehr zu beachten. Der entgegenkommende Kleinbus, besetzt mit Kindern, musste bis zum Stillstand bremsen um eine Frontalkollision mit dem Fahrzeug zu verhindern. An den Bushaltestellen an beiden Straßenseiten standen zu diesem Zeitpunkt Schulkinder.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)