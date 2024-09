Saarland: PKW Hauswand geschleudert – 61-jähriger Fahrer schwerverletzt

RIEGELSBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachte ein 61-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in Riegelsberg in der Wolfskaulstraße einen schweren Verkehrsunfall. Er prallte mit seinem PKW gegen ein geparktes Fahrzeug.

Dieses wurde dadurch gegen eine Hauswand geschleudert. In der Folge drehte sich das Fahrzeug des Unfallverursachers um 180 Grad und prallte gegen ein weiteres geparktes Auto. Der 61-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zudem stand er unter alkoholischer Beeinflussung, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Gesamtschaden an der Hausfassade und den drei Fahrzeugen wird auf über 80.000,- Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)