Saarland: Mann auf Parkbank niedergestochen und lebensgefährlich verletzt

VÖLKLINGEN/SAARBRÜCKEN. Wie das Landespolizeipräsidium Saarland mitteilt, kam es am gestrigen Mittwoch, 18.09.2024, in Völklingen gegen 19.45 Uhr in zu einem versuchten Tötungsdelikt. Da der Täter flüchtig ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen attackierte eine bislang unbekannte männliche Person ohne ersichtlichen Grund einen 77 Jahre alten Mann aus Schleswig-Holstein mit einem Messer. Der Geschädigte saß auf einer Parkbank im Schillerpark in Völklingen am dortigen Ehrendenkmal. Der Mann wurde durch den Angriff lebensgefährlich verletzt.

Nach der Tat floh der dunkel bekleidete Unbekannte in unbekannte Richtung. Eine genaue Personenbeschreibung des Täters liegt nicht vor.

«Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren», sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes in Saarbrücken. Es handele sich um ein versuchtes Tötungsdelikt. Noch gebe es keine Hinweise auf den Täter. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gebe es zwischen Täter und Opfer «keinerlei Vorgeschichte».

Das Dezernat für Tötungsdelikte des Landespolizeipräsidiums sucht nun nach Zeugen, welche sich am gestrigen Mittwoch (18.09.2024) zwischen 18.30 Uhr und 20,15 Uhr im oder in der Nähe des Schillerparks aufhielten, vorbeifuhren (ggf. Fahrzeuge, die den dortigen Bereich mit einer Dashcam aufgezeichnet haben) oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133.