RLP: Pfleger soll Patientin von Beatmungsgerät getrennt haben – Mordprozess beginnt

KOBLENZ. Am 23. September 2024 beginnt vor der 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz ein Prozess gegen den Angeklagten Stefan B. wegen Mordes am Tatort Winningen.

Die Staatsanwaltschaft legt dem 45-jährigen Angeklagten zur Last, in der Nacht vom 19.10.2022 auf

den 20.10.2022 während seines Nachtdienstes als Pfleger der Frau diese heimtückisch getötet zu haben. Hierzu habe er die Verstorbene entgegen der ihm zuvor erteilten Anweisungen und ohne Zuhilfenahme einer zweiten Pflegekraft vom Rollstuhl in eine für ihren Gesundheitszustand lebensgefährliche waagerechte Position im Bett verbracht und zudem die Patientin mehrfach vom Beatmungsgerät getrennt, was schließlich zu ihrem Tod geführt haben soll. (Quelle: Landgericht Koblenz)