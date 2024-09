FCK in Hannover gefordert – Mainz hofft auf ersten Saisonsieg

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 erwartet am Sonntag den ebenfalls noch sieglosen SV Werder Bremen, Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hofft schon am Samstag bei Hannover 96 auf einen Erfolg.

MAINZ/KAISERSLAUTERN. Der FSV Mainz 05 hofft im Duell mit Werder Bremen auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Nach der zweiwöchigen Länderspielpause gehen die Rheinhessen die Aufgabe vor heimischer Kulisse am morgigen Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit Zuversicht an.

Die Mannschaft habe gut trainiert und viel Energie, verkündete Trainer Bo Henriksen. Fraglich ist der Einsatz von Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen, der sich zu Wochenbeginn im Länderspiel mit Norwegen gegen Österreich eine Nackenverletzung zugezogen hat.

Schon am heutigen Samstag (13.00 Uhr/Sky) ist Zweitligist 1. FC Kaiserslautern bei Hannover 96 gefordert. Die Pfälzer müssen dabei auf die verletzten Frank Ronstadt und Hendrick Zuck verzichten. Fraglich ist der Einsatz von Almamy Touré und Kapitän Marlon Ritter, die beide zuletzt angeschlagen waren. (Quelle: dpa)