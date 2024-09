Unfall der auf B327: Motorradfahrer stürzt bei Hilscheid – schwerverletzt

HILSCHEID. Am gestrigen Sonntag ereignete sich gegen 15.35 Uhr auf der B327 in Höhe der Hilscheider Mühle ein Verkehrsunfall mit einem Kraftrad. Der alleinbeteiligte Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und verunfallte im Grünstreifen.

Hierbei kam der Fahrer ca. 100 Meter hinter seinem Motorrad zum Liegen. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Augenzeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach (Telefon: 06533/9374-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)