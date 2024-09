Kabelverbindung gekappt: Gefährliche Manipulation an Ampel in Bernkastel-Kues

BERNKASTEL-KUES. In der vergangenen Woche kam es zu mehreren Manipulationen an der Ampelanlage der Baustelle am Nikolausufer.

Während anfangs noch Steckerverbindungen gelöst wurden, die für eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage notwendig waren, wurde am Abend des 1.9.2024 eine Kabelverbindung durchschnitten. In Verbindung mit dem erhöhten Besucheraufkommen durch das stattfindende Weinfest der Mittelmosel kann es als glückliche Fügung gesehen werden, dass sich durch den Ausfall der Anlage keine kritische Verkehrssituation ergab.

Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues hat in diesem Zusammenhang ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden bei der Polizei Bernkastel-Kues unter 06531-95270 oder per Email unter [email protected] entgegengenommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)