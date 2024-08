++ Region: Auf Hitze bis 33 Grad folgen Schauer und Gewitter am Donnerstag ++

OFFENBACH. Der Rand eines Hochdruckgebiets mit Schwerpunkt über dem Baltikum sorgt heute und in den nächsten Tagen für ruhiges Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Luftmasse erwärmt sich dabei zusehends.

Dadurch wird der heutige Dienstag ganztägig sonnig und trocken. Es findet eine Erwärmung auf 25 bis 29 statt, in Hochlagen 22 bis 24 Grad. Schwacher Wind wehr aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch wird das Wetter gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. In den Frühstunden tritt örtlich Nebel auf. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 11 Grad, in der Eifel örtlich bei 7 Grad.

Der Mittwoch zeigt sich sonnig und niederschlagsfrei und sehr warm bis heiß bei Höchsttemperaturen zwischen 29 und 33, in der Hocheifel um 26 Grad. Der DWD sagt schwachen, zeitweise mäßigen Wind aus vorwiegend Südost bis Süd voraus. Nachts gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei bei Tiefsttemperaturen zwischen 19 und 15, im Bergland 15 bis 12 Grad.

Am Donnerstag heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf erst örtlich Schauer, später teils auch kräftige Gewitter. Die Temperaturmaxima erreichen 27 bis 32 Grad, in Hochlagen um 25 Grad. Schwacher Wind weht aus westlichen Richtungen. Die Nacht zum Freitag wird wechselnd bis stark bewölkt. Zeitweise ist Regen möglich. Tiefstwerte zwischen 17 und 14 Grad, in höheren Lagen bis 11 Grad.

Das Wetter am Freitag ist weiter unbeständig. Es wird wechselnd, teils stark bewölkt. Gebietsweise tritt schauerartig verstärkter Regen auf, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad, in Hochlagen 21 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind um Nord. Für die Nacht rechnet der Wetterdienst mit wechselnder Bewölkung. Vor allem im Süden sind noch Schauer möglich, sonst oft schon niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 9 Grad. (Quelle: DWD)