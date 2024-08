RLP: Zu Boden gebracht und fixiert – Suizidgefährdeter in Klinik gebracht

ANDERNACH. Am Samstagabend um kurz vor 20.00 Uhr meldete ein Dame, dass ihr Freund versucht habe sich mit einem Messer selbst zu verletzen um sich angeblich zu töten. Dies habe aber nicht geklappt und der Mann habe nun die Wohnanschrift zusammen mit seinem Hund verlassen.

Der 33-Jährige konnte dann im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung in der Koblenzer Straße in Andernach festgestellt werden. Dem Mann wurde durch die Beamten die weitere Verfahrensweise im Hinblick auf seine Eigengefährdung erläutert. Hiermit zeigte er sich aber absolut nicht einverstanden. Daraufhin eskalierte die Situation so, dass der Verantwortliche durch die Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Dagegen wehrte sich der Mann und beleidigte die Beamten zusätzlich. Er wurde danach gemeinsam mit dem Rettungsdienst in die Rhein-Mosel-Fachklinik verbracht. Außer ein paar Schürfwunden blieben alle Beteiligten zum Glück unverletzt. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)