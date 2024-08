Traktor gerät bei Wittlich in Brand: Fahrer verletzt – K25 gesperrt

WITTLICH. Am gestrigen Samstag befuhr ein 34-Jährige gegen 18.10 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Ackerschlepper (Fendt) und einem mit Heu-Rundballen beladenem Anhänger die K25 von Flußbach in Richtung Wittlich-Neuerburg. Während der Fahrt bemerkte der Fahrer einen technischen Defekt, so dass er anhielt.

Der Traktor geriet in Brand, dass Feuer breitete sich auf die Fahrerkabine aus. Der Fahrer wurde bei seinen Löschversuchen leicht verletzt. Am Traktor entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Zeitwert wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Stadt Wittlich und Neuerburg / Dorf, das DRK und die Polizei Wittlich. Die K25 musste für ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)