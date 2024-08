Saarland: 80-Jähriger in seinem Haus mit Messer bedroht und ausgeraubt

SULZBACH. Nachdem am vergangenen Sonntagmorgen, 11.8.2024, ein älterer Mann in seinem eigenen Haus in Neuweiler von Unbekannten überfallen wurde, bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Gegen sieben Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an dem Einfamilienhaus in der Bruchwiesenstraße in Sulzbach-Neuweiler. Ein dort alleine lebender, 80-jähriger Mann öffnete daraufhin die Haustür.

Zwei maskierte und vermummte Männer drängten den hilflosen Mann in die obere Etage, bedrohten ihn mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen. Während einer der beiden den hilflosen Senior in Schacht hielt, durchsuchte der andere verschiedene Räumlichkeiten im Haus. Die Räuber erbeuteten Schmuck und das Mobiltelefon des Überfallenen. Nach dem Überfall suchte das Opfer die Nachbarin auf und verständigte von dort aus die Polizei.

Beide Tatverdächtigen, die Saarländisch sprachen, sollen etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Einer der beiden, der sein Gesicht mit einer Sturmhaube maskiert hatte, soll von hagerer Gestalt gewesen sein. Der andere, der als kräftig beschrieben wird und sein Gesicht mit einer Corona-Maske verdeckt hatte, trug eine dunkelrot glänzende, kurze Hose. Beide Männer trugen darüber hinaus dunkle, dicke Handschuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Für Hinweise kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

Die Ermittlungen des Dezernats für Eigentumskriminalität dauern an. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)