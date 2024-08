Saarland: Traktor übersieht Motorräder – zwei Biker aus RLP schwerverletzt

DÖRRENBACH. Am Vormittag des 10.8.2024 kam es auf der B420 bei Dörrenbach zu einem folgenschweren Unfall. Zwei Motorradfahrer, 19 und 18 Jahre alt aus Rheinland-Pfalz, befuhren die Bundesstraße in Fahrtrichtung Kusel.

In Höhe des Einmündungsbereichs „Zum Biehl“ wollte ein 49-jähriger Traktorfahrer aus Ottweiler mit Anhänger auf die Bundesstraße in Richtung Ottweiler einbiegen und übersah hierbei die beiden Motorräder auf der bevorrechtigten Straße. Als der vordere Motorradfahrer das Gespann erblickte, querte das an den Traktor angehängte Mähwerk dessen Fahrspur. Durch die starke Bremsung blockierte das Hinterrad des Motorrades wodurch der Fahrer seitlich zu Fall kam. Über den Asphalt rutschend kollidierte er mit der Achse des Anhängers und kam unter diesem liegend in Unfallendstellung. Der nachfolgende Motorradfahrer kollidierte ebenfalls mit dem Anhänger und kam einige Meter hinter dem Traktorgespann zum Liegen.

Beide Motorradfahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und jeweils zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser verbracht. Die B420 war während der Unfallaufnahme über mehrere Stunden gesperrt. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)