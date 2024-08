Purer Radfahrgenuss in der Region – 2. Rad-Touren-Fahrt des RV Schwalbe am 11. August in Pluwig

PLUWIG. Kein Rennen, sondern einfach nur purer Radfahrgenuss: Die zweite Auflage der Ruwer-Saar- Mosel-RTF des Radvereins Schwalbe Trier bietet am kommenden Sonntag auf fünf Strecken im Trierer Umland Fahrspaß mit Gleichgesinnten für Jedermann und Jederfrau – auch E-Biker sind willkommen. Neu im Programm: Die Family-Tour über 26 Kilometer soll Familien begeistern.

Knapp 200 Radfahrende hatten im vergangenen Jahr den Weg zur Mehrzweckhalle in Pluwig gefunden, um von dort aus die seit längerer Zeit wieder ausgefahrene RTF des Trierer Rad-Traditionsvereins zu starten – und auch wieder zu beenden. Die überraschend gute Resonanz bewog die Initiatoren dazu, zu dieser Form des organisierten Radfahrens auch 2024 wieder gerne einzuladen und das Konzept den Wünschen und Erfahrungen des vergangenen Jahres anzupassen.

Bei einer RTF geht es nicht darum, schnell zu sein. Vielmehr ist der Weg das Ziel und die Gelegenheit, in Gruppen oder auch allein eine der ausgewiesenen Strecke ganz flexibel unter die Räder zu nehmen. An mehreren Punkten entlang der Strecken sind Verpflegungsstationen eingerichtet, wo Erfrischungen und Snacks auf die Teilnehmenden warten. Beschilderungen sowie optionale digitale Navigationsdaten sorgen dafür, dass Jeder und Jede den richtigen Weg auf der von ihm gewählten Route findet. Vier Strecken zwischen 50 und stolzen 162 Kilometern (rund 2000 Höhenmeter) sorgen dafür, dass jedes Leistungsniveau auf seine Kosten kommt.

Doch nicht nur an Rennradfahrende richtet sich das Angebot. Die sogenannte Family-Tour mit ihren 26 Kilometern und nur wenigen Höhenmetern – größtenteils entlang des Ruwer-Hochwald-Radwegs bis nach Zerf – soll speziell Familien und ansprechen, die einfach nur eine tolle Zeit im Sattel und die Gesellschaft Gleichgesinnter genießen möchten.

Los geht es am 11. August schon ab 7 Uhr an der Mehrzweckhalle in Pluwig. Das Startfenster schließt um 10 Uhr, wobei sich Aspiranten der großen Runde über 162 km bis 9 Uhr auf den Weg gemacht haben sollten. Gegen eine Teilnahmegebühr von 10 Euro (5 Euro für BDR- und Schwalbe-Mitglieder) erhält man vor Ort die nötigen Unterlagen sowie die Berechtigung, sich an den Verpflegungsstationen ausreichend zu laben. Eine Voranmeldung ist weder nötig noch vorgesehen. Nach der Rückkehr in Pluwig stehen Kaffee und Kuchen, Getränke und allerlei Leckereien bereit, um gemeinsam in geselliger Runde einen schönen, bewegten Tag abzurunden.

Während die Family-Tour sowie die 50- und 83-km-Touren komplett ausgeschildert sind, sollten für die beiden längsten Touren – 135 km mit 1550 Hm sowie 162 km – die GPS-Daten des Veranstalters verwendet werden. Die Strecken über Radwege, Landstraßen und ruhige Wege abseits des Autoverkehrs sind für das Event nicht gesperrt, die StVZO ist zwingend einzuhalten. Als zweirädriger Begleiter ist vom Rennrad übers Mountainbike oder E-Bike bis hin zum Tandem alles erlaubt.

Weitere Informationen zur 2. Ruwer-Saar-Mosel-RTF sowie die Vorabdaten der einzelnen Strecken findet man unter www.radsport-trier.de/rtf/