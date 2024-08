RLP: Ehefrau mehrfach in den Hals gestochen – Prozessauftakt wegen versuchten Mordes

WEIßENTHURM. Am 13.8.2024 beginnt vor der 14. Strafkammer des Landgrichts Koblenz ein Prozess wegen versuchten Mordes.

Dem 46-jährigen Angeklagten Mehmet O. wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass er im April 2024 in Weißenthurm versucht haben soll, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau heimtückisch zu ermorden, wobei er sie mit einem Messer verletzt haben soll.

Am Tattag soll der Angeklagte seine Ehefrau unter einem Vorwand in eine Garage gelockt haben. Nachdem sie eine Fortsetzung der Beziehung jedoch abgelehnt haben soll, habe der Angeklagte sich ihr von hinten mit einem Teppichmesser genähert und sie angegriffen. Dabei habe er ihr mehrfach in den Hals gestochen sowie sie gewürgt.

Die Verletzungen seien potentiell lebensbedrohlich gewesen. Aufgrund der Schreie seien Nachbarn auf das Geschehen aufmerksam geworden, wodurch sich die Ehefrau schließlich habe losreißen können bevor sie zusammengebrochen sei. Der Angeklagte soll sich sodann vom Tatort entfernt haben. (Quelle: Landgericht Koblenz)