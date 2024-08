Schlangenlinien und keinen Lappen: Police Grand-Ducale stoppt Suff-Fahrten

LUXEMBURG. In der Nacht des 3.8.2024 wurde ein Lieferwagen zwischen Steinfort und Hobscheid gemeldet, der dort in Schlangenlinien fahren würde. Am Ortseingang von Hobscheid konnte das Fahrzeug seitens einer Polizeistreife gestoppt werden, wobei der Fahrer starke Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer bereits keine Fahrerlaubnis mehr besaß. Der Alkoholtest verlief positiv, weshalb Protokoll erstellt wurde.

Etwa zur gleichen Zeit wurde ein Fahrer in Diekirch gemeldet, der dort stark dem Alkohol zugesprochen habe und nun mit seinem Fahrzeug in Richtung Esplanade unterwegs sei. In Ingeldorf konnte der gemeldete Wagen gestoppt und der Fahrer einem Alkoholtest unterzogen werden. Aufgrund des positiven Resultats wurde sein Führerschein eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)