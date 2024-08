Unwetter: Über 700 Einsätze für Saar-Feuerwehren – viele Keller überschwemmt

SAARBRÜCKEN. Aufgrund vieler Unwetter im Südwesten hatten die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk viel in der letzten Nacht zu tun. Wie das saarländische Innenministerium mitteilte, mussten allein im Saarland die Einsatzkräfte 708 Mal ausrücken.

Am stärksten war der Regionalverband Saarbrücken betroffen. Dort wurden die Rettungskräfte zu 253 witterungsbedingten Einsätzen gerufen.

Einem Sprecher des Ministeriums zufolge waren die meisten Einsätze wegen überfluteter Keller und umgestürzter Bäume.

Etwas größer war die Beschädigung an der A8 bei Neunkirchen-Oberstadt. Dort ist in der Nacht ein Hang abgerutscht. Die Strecke ist nicht gesperrt, aber durch eine in der Folge eingerichtete Baustelle nur eingeschränkt nutzbar.

Die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an. Verletzt wurde niemand. (Quelle: dpa)