Pkw übersehen: Drei Verletzte bei Abbiege-Crash

BAUMHOLDER. Wie die Polizeiinspektion Baumholder mitteilt, befuhr am heutigen Donnerstag, 01.08.2024, ein 39-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Toyota, besetzt mit zwei Mitfahrern, gegen 13.55 Uhr die L169 und beabsichtigte an der Kreuzung L348/ L169 nach links in Richtung Baumholder abzubiegen.

Hierbei übersah er einen auf der L348 aus Freisen kommenden vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Dacia-Fahrer.

Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Insassen des Dacia werden durch den Unfall verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Vorsorglich wurde der Toyota Fahrer ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Pkw entstand Totalschaden, der sich auf ca. 30.000 Euro belaufen dürfte. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L169 vollständig gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei Baumholder, der Rettungsdienst, ein Notarzt mit Rettungshubschrauber, sowie die Feuerwehr Baumholder.