Musik: Emotionales Statement an Fans – Lena Meyer-Landrut sagt Konzert in Echternach ab

ECHTERNACH. Aus gesundheitlichen Gründen hat die Musikerin Lena Meyer-Landrut die letzten beiden Tourtermine in diesem Jahr – darunter auch die für den 27. Juli geplante Show im Rahmen des Echterlive Festivals.

Auf ihrer Instagram-Seite wandte sich die Musikerin an ihre Fans und berichtete, dass Sie am Sonntag bereits zum dritten Male vor einem Konzert in die Notfall-Aufnahme musste.

https://www.instagram.com/stories/lenameyerlandrut/3419220228292618346?igsh=MWQ2aDJrb2NueHNtdQ==

Lenas-Management hierzu: „Leider hat sich Lenas gesundheitlicher Zustand nicht stabilisiert, sodass wir die letzten zwei Termine in Stuttgart und Echternach auch absagen müssen. Ein Großteil der Shows war fast ausverkauft und es ist deswegen umso schmerzvoller, so viele Leute enttäuschen zu müssen.“

Bereits gekaufte Tickets können bei den jeweiligen VVK-Stellen zurückgegeben werden.