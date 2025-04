Weststrecke Trier: Regionalzüge halten jetzt an neuem Bahnsteig „Kreuz Konz“

TRIER/KONZ. Seit Montag, dem 31. März, können Züge auf der Weststrecke Trier auch am neu errichteten Außenbahnsteig „Kreuz Konz“ halten. Damit ist nun auch der Ein- und Ausstieg in die Regionalbahnlinie RB 84 an der Station Kreuz Konz möglich.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, können die Fahrgäste auf der vor vier Wochen eröffneten Verbindung ab sofort nunmehr alle sechs Verkehrsstationen – Trier-Hafenstraße, Trier-Pallien, Trier-West, Trier-Euren, Trier-Zewen und Kreuz Konz – für den Zugang zum Regionalverkehr nutzen.

Barrierefreier Zugang für alle Reisenden

Der neu gebaute Außenbahnsteig misst 155 Meter in der Länge und 76 Zentimeter in der Höhe. Dank taktiler Leitsysteme und eines geneigten Gehwegs von der Granastraße aus ist er für alle Fahrgäste barrierefrei erreichbar.

RB 83 und RB 84 – ein Takt für die Region

Seit dem 3. März verkehren auf der Weststrecke die RB 83 (Wittlich – Trier-West – Luxemburg) und die neue RB 84 (Trier-Hafenstraße – Konz/Saarburg) – im 30-Minuten-Takt. Besonders für Pendler nach Luxemburg ist das eine Verbesserung.

Ein Projekt mit vielen Partnern

Das Bahnprojekt wurde von der Deutschen Bahn in Kooperation mit dem Bund, dem Land Rheinland-Pfalz, der Stadt Trier und dem SPNV-Nord in nur zwei Jahren realisiert. Seit 1983 fahren erstmals wieder Personenzüge auf der linken Moselseite von Trier.