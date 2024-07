Eifelkreis: 16-Jährigen auf Zweirad übersehen – Schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen

ARZFELD. Am heutigen Mittwochmorgen, ereignete sich in der Ortslage Arzfeld, im Eifelkreis Bitburg-Prüm, ein schwerer Verkehrsunfall. Dies teilte die Polizei am Mittag mit.

Demnach war zunächst eine 74 Jahre alte Fahrerin auf der B 410 aus Richtung Irrhausen kommend in Fahrtrichtung Lichtenborn unterwegs. Auf Höhe einer Metzgerei bog die Dame schließlich nach links auf einen Parkplatz ab und missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommendes Zweirades. Der 16 Jahre alte Fahrer des Leichtkraftrades stieß alsdann mit dem abbiegenden Pkw zusammen.

Schwerverletzter 16-Jähriger

Infolge des Zusammenstoßes wurde der junge Mann schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 74-jährige wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Dauer der Unfallaufnahme kam es in der Ortslage Arzfeld zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei Prüm.

Die Polizei Prüm bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden.