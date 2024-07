Rehlinger gratuliert von der Leyen zur Wiederwahl

Saarlands Ministerpräsidentin sieht in der Wiederwahl der EU-Kommissionspräsidentin den Vorteil der Stabilität. Es gibt eine besondere Verantwortung Ursula von der Leyens, meint Anke Rehlinger.

SAARBRÜCKEN. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat Ursula von der Leyen (CDU) zur Wiederwahl als EU-Kommissionspräsidentin gratuliert.

«Dass sie in diesen unruhigen Zeiten an der Spitze der Kommission bleiben wird, gibt Europa ein Stück weit Stabilität und Kontinuität. Beides brauchen wir», sagte die SPD-Politikerin in einer Mitteilung. «Ich sehe eine besondere Verantwortung der alten und neuen Kommissionschefin, die Europäische Union gegen Bedrohungen aus extremen politischen Lagern zu schützen und sie zukunftsfest für die kommenden Herausforderungen zu machen», hieß es weiter.