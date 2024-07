Daun: Feuerwehren und Einheit Absturzsicherung retten abgestürzte Person in Lavagrube

Am gestrigen Donnerstganachmittag, 11. Juni, wurden die Feuerwehren aus Daun und Üdersdorf gegen 15.40 Uhr alarmiert, da in einer Lavagrube bei Üdersdorf eine Person mehrere Meter tief den Hang abgestürzt und in dieser liegen geblieben war.

Ebenfalls wurde die Einheit Absturzsicherung der Verbandsgemeinde Daun alarmiert, welche aus Einsatzkräften der Feuerwehr Daun und der Feuerwehr Mehren besteht. Die Feuerwehr Daun rückte mit dem Kdow, HLF, TGM und MZF aus, aus Mehren kam der neue Rettungswagen hinzu.

Nach Erkundung der Lage wurde an der Einsatzstelle damit begonnen, den Teleskopgelenkmast in Stellung zu bringen. Mittels der Schleifkorbtrage, die mit dem Gerätesatz Auf- und Abseilgerät an diesem befestigt und abgelassen werden kann, sollte die Person aus ihrer Zwangslage gerettet werden.

Parallel dazu versuchten Einsatzkräfte mit Hilfe einer Multifunktionsleiter von unten an die Person zu gelangen, was letztendlich auch gelang, so dass diese gerettet und dem anwesenden Rettungsdienst übergeben werden konnte.