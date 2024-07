Badeurlaub am Lago Maggiore – Tipps für Urlauber

Immer mehr Urlauber aus Trier zieht es in den Ferien in südliche Gefilde. Ein Badeurlaub am Lago Maggiore ist derzeit äußerst beliebt, da die Region als äußerst familienfreundlich gilt und das kristallklare Wasser eine gewünschte Abkühlung verspricht. Der See liegt in einer Bergregion und durchläuft die italienischen Regionen Piemont, Lombardei und einen Teil der Schweiz. Die atemberaubende Landschaft lädt zu ausgiebigen Spaziergängen ein und Naturfreunde werden ihre helle Freude an der üppigen Flora und Fauna haben. Die kleinen Städtchen und Ortschaften laden zum Bummeln ein und in der Mittagszeit wird ein kleines Restaurant besucht, welches regionale kulinarische Köstlichkeiten anbietet. Der Lago Maggiore bietet für alle Familienmitglieder viel Abwechslung und Erwachsene, die dem Arbeitsalltag entfliehen möchten, können dem süßen Nichtstun frönen und einen Tag unter tropischen Palmen genießen.

Die Unterkunft am See

Während eines Aufenthalts am Lago Maggiore hat ein Urlauber aus Trier viele Optionen aus einer Vielzahl von Unterkünften auszuwählen. Für Familien sind die luxuriösen Hotels, welche oft direkt am See liegen, unbezahlbar. Familien sind in einem Ferienhaus bestens aufgehoben und können den Urlaub individuell genießen. Ein Ferienhaus Lago Maggiore verspricht einen landestypischen Urlaub, der gleichzeitig den Kontakt mit den Einheimischen zulässt und neue Einblicke in das Leben am See garantiert. Spezialisierte Anbieter aus dem Internet haben sich auf Ferienhäuser spezialisiert und die Unterkünfte werden von Mitarbeitern des Anbieters regelmäßig kontrolliert – beste Qualität ist garantiert. Gute Anbieter punkten mit detaillierten Beschreibungen der Unterkünfte und die Kundenbewertungen sind authentisch. Ein Service-Center beantwortet im Vorfeld alle Kundenanfragen und für alle Urlaubsregionen steht ein regionaler Experte zur Verfügung – einige Ferienhäuser werden sogar direkt von einem Ansprechpartner vor Ort betreut. Ein übersichtliches Internetportal macht es Urlaubern einfach, die gewünschte Unterkunft zu finden, da diese nach individuellen Ansprüchen unterteilt sind.

Der passende Standort

Der Lago Maggiore ist groß und die Wahl des Standorts ist entscheidend, ob der Urlaub als Erfolg verbucht wird. Soll die Unterkunft eher in der Nähe eines Ortes gewählt werden, bieten sich die Städtchen Stresa, Ascona oder Verbania an. Die malerische Altstadt von Stresa ist bei Urlaubern besonders beliebt und die kleinen Gassen laden zum Flanieren ein. Der Ort Verbania überzeugt mit ausladenden Parkanlagen und gepflegten Gärten. Urlauber, die es etwas lebhafter bevorzugen, wählen eine Unterkunft in der Nähe von Ascona. Die lebhafte Promenade sorgt für ein internationales Flair und wer es etwas ruhiger mag, besucht die gemütliche Altstadt.

Strandurlaub

Der Lago Maggiore ist für familienfreundliche Strände und malerische Buchten bekannt. Familien bevorzugen den Strand von Riviera, da dieser einen flachen Zugang zum Wasser anbietet und auch Kleinkinder das kühle Nass problemlos genießen können. Naturliebhaber entdecken den Strand von Maccagno, der ein atemberaubendes Panorama auf die umliegende Bergwelt garantiert. Die Strände am Lago Maggiore sind in der Regel frei zugänglich und es wird kein Eintrittspreis verlangt. Öffentliche Strände bieten oft weitere Wassersportaktivitäten an und kleine Restaurants und Snackbars lassen jede Mittagspause zu einem Event werden.

Der Reisezeitpunkt

Die wärmsten Monate sind der Juli und August und ein Urlauber kann sonniges Wetter erwarten. In der Sommerzeit werden Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius erwartet und es kann an den Hotspots recht voll werden. Im Frühjahr sind die Temperaturen mit 20 Grad recht angenehm und die Strände sind nicht überfüllt.